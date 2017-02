Ultimul cuvant al lui Vlad Filat dupa ce a fost condamnat la 9 ani de inchisoare: Sentinta INTEGRALA a fost facut publica ( DOC - 265 pag. ) - Anticoruptie.md

Ultimul cuvant al lui Vlad Filat apare in documentul sentintei:

„Totodata, in ultimul cuvant inculpatul a menţionat ca, are semne de intrebare referitor la faptul ca, la data de 13 octombrie 2015 la ora 17: 00 a fost depus un autodenunţ, intr-un volum foarte mare, nu la procuratura, dar la sediul denunţatorului, iar a doua zi se ia o marturie de completarea iarasi la domiciliul unui martor si inca o marturie, sau doua marturii din partea angajaţilor sau persoanelor afiliate denunţatorului. Cum s-a putut intampla ca pe data 13 octombrie 2015 seara sa inceapa tot acest proces, iar pe data de 15 octombrie, deci, la o zi si jumatate, deja in Parlamentul Republicii Moldova, toate aceste informaţii care au fost oferite in acest autodenunţ calomnios, sa fie instrumentate, sa fie probate si sa fie prezentate intr-o procedura ilegala de Procurorul General, in plenul Parlamentului, cerandu-se ridicarea imunitaţii si arestarea!? De fapt si lucrul care s-a intamplat cu incalcarea multor prevederi legale pe parcursul a catorva ore..."

