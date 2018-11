Sergiu Cioclea si-a anuntat demisia din functia de guvernator al BNM: "Vreau sa plec in ultima zi de toamna, dupa ce am putut strange roada din acesti 3 ani"

Sergiu CIOCLEA, GUVERNATORUL BANCII NATIONALE: “Va informez ca oficial am depus o cerere de incetare a functiei mele de guvernator. Am adresat-o domnului presedinte al Parlamentului, incepand cu data de 30 noiembrie, conform procedurilor legale. Simbolic, vreau sa plec in ultima zi de toamna, dupa ce am putut strange roada din acesti 3 ani.

Vreau sa-i multumesc comisiei care m-a selectat si a transmis candidatura mea domnului Candu, presedintelui parlamentului ca a propus candidatura mea deputatilor, celor 61 de deputati care au votat pentru mine si celor doua coalitii de guvernare care au votat multe legi si au manifestat vointa politica de a sustine BNM. Multumesc Guvernului si domnului Filip pentru o cooperare excelenta, dar si ministrilor. Multumesc FMI pentru incredere."

Cioclea nu a explicat clar care este motivul al plecarii sale. In discursul sau, guvernatorul a citit un plan strategic pentru anul viitor pe care spune ca il va lasa succesorului sau ca sa-l indeplineasca.

Totodata, seful BNM a venit cu un apel ca structurile europene sa nu intrerupa programele de finantare. Sergiu Cioclea a venit la conducerea Bancii Nationale in 2016. Canditatura sa a fost sustinuta in Parlament de 61 de deputati.