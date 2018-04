Sergiu Tofilat va candida independent pentru sefia capitalei: "Plahotniuc are in mainele lui patru candidati: Ceban, Radu, Apostolova SI Munteanu. Voi face tot posibilul ca in turul doi sa nu ajunga candidatii lui"

Sergiu TOFILAT, EXPERT ENERGETICA: "Din 2014 ne ocupam de probeleme orasului, eu personal am analizat cateva domenii, cu administrarea patrimoniului, am experienta in administrare. Am analizat sute de bussines planuri. Intelegem foarte bine ca aceste legi erau si o miza politica, nu trebuie sa lasam primaria pe mainile lui Plahotniuc. Vlad Plahotniuc are in mainile lui 4 candidati: Ion Ceban, Silvia Radu, Reghina Apostolova, Valeriu Munteanu.

Orasenii au dreptul sa decida cine sa fie in turul doi, o sa discutam si o sa facem tot posibilul ca in turul doi sa nu fie candidatii lui Plahotniuc. O sa pregatim o echipa pentru alegerile din 2019.



Voi avea urmatoarele prioritati: sa apere cetatenii privind tarifele la servicii, terenurile luate ilegal, sa investigheze schemele de coruptie din primarie, sa foloseasca eficient resursele primariei."