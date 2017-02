Serviciul 112 ar putea fi total functional din 2018. Autoritatile au dat start licitatiei pentru cumpararea soft-ului in baza caruia va functiona seriviciul - VIDEO

Acesta este raspunsul pe care il puteti auzi acum daca sunati la 112. Din 2018 insa va functiona sistemul automatizat.

Liviu OBOROC, DIRECTOR SERVICIU 112: ”Din 2018, cetatenii care sunt in situatie de urgenta si apeleaza 112, vor beneficia de un serviciu specializat in situatii de urgenta, va fi transferat catre dispecerat, fie pompierii, politia, salavarea. Ceea ce facem noi, noi asiguram un filtru, in cazul unor incidente mai complexe, putem comunica in regim live cu 2 sau 3 servicii de urgenta, in regim de conferinta.”

Astazi ministerul Tehnologiei Informatiei a lansat licitatia pentru achizitionarea softului in baza caruia va functiona serviciul.

Liviu OBOROC, DIRECTOR SERVICIU 112: ”In urmatoarele 45 de zile pana la 15 martie vom primi ofertele pentru achizitionarea acestui sistem, dupa 15 va fi evaluarea lor si incheierea contractului de furnizare. In ultimul trimestru sa-l dedicam testarilor, sa avem mai mult sau m putin implementata.”

Pentru anul acesta in buget au fost planificati 50 de milioane de lei pentru achizitionarea softului. Intre timp, acum aproape jumatate de an a fost deja lansat site-ul serviciului, cu informatii, dar si un numar de telefon al secretariatului. Proiectul privind crearea serviciului 112 a fost aprobat de guvern inca in 2014.