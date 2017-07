Serviciul Fiscal de Stat: "Nu transferati bani pe nici un cont solicitat". O noua metoda de escrocherie - FOTO

Comunicatul emis de Serviciul Fiscal de Stat:

"Un nou val de pericol de escrocherie!Serviciul Fiscal de Stat atentioneaza toti cetatenii care receptioneaza mesaje cu privire la datorii pentru o anumita perioada fiscala: aceste mesaje nu sunt distribuite de SFS! Atentionarea autoritatii fiscale autohtone vine in rezultatul mai multor apeluri telefonice parvenite in prima jumatate a zilei de astazi, 21 iulie 2017, in cadrul carora interlocutorii intreaba despre necesitatea achitarii, dar si despre veridicitatea acestor mesaje.", se arata intr-un comunicat de presa al Serviciul Fiscal de Stat.

In acest context Serviciul Fiscal de Stat a sesizat organele competente, iar pentru a nu cadea in plasa unei escrocherii: NU TRANSFERAtI BANI pe niciun cont solicitat! in cazul in care veti apela la numarul de telefon indicat in mesaj – riscati ca apelul DVS sa fie taxat nemotivat.

Pentru a obtine informatii vizavi de situatia obligatiilor fiscale ale dumnevoastra este necesar de a va adresa la orice oficiu al SFS cu buletinul de identitate