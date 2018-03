Serviciul national unic pentru apelurile de urgenta va fi lansat maine in regim de testare. Tot de atunci, daca veti apela la 901, 902 ori 903 veti fi directionati automat la 112 - VIDEO

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: „ Astazi e ultima zi in care puteti vedea ambulante cu inscriptia 903. Cel putin asta ar trebui sa se intample potrivit unui ordin dat de catre responsabilii din sanatate saptamana trecuta. De acum incolo, pe toate vehiculele va fi indicat numarul unic pentru apelurile de urgenta-112. „

I-am gasit pe muncitorii de la garajul serviciului de ambulante cu teancuri de abtibilduri, spunand ca astazi au avut mult de lucru. Au dezlipit inscriptiile vechi...

"Incalzim un pic cu feonul. Abtibildul devine elastic si se scoate repede."

Dupa care au avut de curatat zonele de cleiul ramas si au lipit abtibildurile noi. Inscriptiile noi sunt mai mici decat cele vechi si nu sunt fosforescente. Este o munca migaloasa, spun oamenii, asa ca pentru fiecare vehicul, acestia au avut nevoie in jur de 40 de minute.

Ion CUCER, MECANIC COORDONATOR CNAMUP: "Pana acum au fost 15 ambulante. Pana la sfarsitul saptamanii vom avea de lucru. In total, sunt 60 de ambulante."

Angajatii recunosc ca vor depasi termenul impus de Ministerul Sanatatii, potrivit caruia schimbarea trebuia sa fie facuta pana astazi. Inscriptia 112 va aparea nu doar pe ambulante, dar si pe autospecialele pompierilor si masinile de politie. Incepand de maine, serviciul 112 va fi lansat in regim de testare.

Ana CARPOVICI, SERVICIUL DE PRESA: "Perioada de testare va dura pana la sfarsitul lunii iunie.„

Serviciul 112 a inceput sa fie functional de la inceputul acestui an, insa apelurile erau preluate de politie. Dupa perioada de testare, adica la sfarsitul lunii iunie, cei care vor suna la 901, 902 si 903 vor fi directionati automat la 112.

"Schimbarea este binevenita."

Unii oameni insa spun ca nu stiu despre aceasta schimbare, iar altii s-au cam incurcat in numere. Serviul 112 va functiona in regim non-stop, iar toate apelurile vor fi gratuite. Un astfel de sistem functioneaza in toate statele europene. La 112 vor putea apela si persoanele cu deficiente de auz si vedere. Astfel, in urma unui singur apel veti putea alerta simultan ambulanta, politia si pompierii. Serviciul interventii gaze nu este inclus.