Cei trei moldoveni raniti in accidentul din Cernauti, adusi acasa de Serviciul Situatii Exceptionale. Ceilalti 53 de pasageri ajung in tara cu un alt autocar: "Starea lor va fi monitorizata"

Potrivit DSE, victimele vor fi preluate de la spitalul din orasul Cernauti, unde au fost internate in urma impactului. Conform informatiilor prealabile oamenii au primit diverse traumatisme, dupa ce autobusul de model MAN inmatriculat in Republica Moldova, care avea la bord 56 de pasageri, s-a tamponat frontal de un microbuz de model ”Mercedes Sprinter” din Ucraina. In consecinta soferii autobuzului si un pasager (cetateni ai Republicii Moldova) cu diferite traumatisme, au fost transportati la spital, iar soferul microbuzului, cetatean ucrainean, a decedat pe loc.

Serviciul Situatii Exceptionale va prelua cei trei pasageri prin intermediul unui echipaj SMURD, tip victime multiple, iar starea acestora va fi monitorizata de o echipa a Serviciului Mobil de Reanimare si Descarcerare din Republica Moldova.