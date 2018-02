Serviciul specializat de urgenta 112 ne va costa 67 de milioane de lei. Guvernul a aprobat bugetul pentru acest an - VIDEO

Ceilalti bani vor fi utilzati pentru pregatirea si dotarea sediilor din comuna Bacioi si a celui din Chisinau. Serviciul National Unic pentru apeluri de urgenta 112 va fi lansat la sfarsitul lunii martie.

Astfel, in urma unui singur apel veti putea alerta simultan pompierii, ambulanta si politia. Serviciul 112 va functiona in regim non-stop, iar toate apelurile vor fi gratuite. Un astfel de sistem functioneaza in toate statele europene. In prezent, pentru situatiile de urgenta exista numerele 901, 902, 903.