Sezonul de incalzire a venit la pachet cu nemultumiri. Locatarii unor blocuri se plang ca arunca banii in vant pentru caldura: se sufoca in apartamente si stau cu geamurile deschise - VIDEO

Elena Rusnac spune ca in aceste zile, in apartamentul sau, termometrul inregistreaza aproape 30 de grade. Astfel, este nevoita sa tina geamurile deschise intreaga zi.

Elena RUSNAC: “Si zi si noapte ca imposibil sa stai.”

Femeia crede ca, odata ce temperaturile sunt ridicate, caldura a fost pornita prea devreme, iar consecintele le va simti atunci cand vor veni facturile.

Elena RUSNAC: “Cu pensia noastra.”

Aceasta femeie spune ca blocul in care locuieste a fost conectat la agentul termic acum cateva zile, insa multi dintre locatari au cerut administratorului sa le fie oprita caldura, pentru ca oamenii nu puteau sta in casa.

“De fiecare dat scandal, unii doresc, altii nu doresc, administratorul blocului nu stie ce sa faca, opinii sunt diferite.”

Spre deosebire de vecinii din alte blocuri, aceasta femeie spune ca e multumita ca in apartamentul sau este cald. Sustine ca administratorul cladirii a avut grija sa regleze temperatura corespunzator vremii de afara. Iar cei care inca nu au caldura in locuinte, spun ca le este racoare, dar sunt gata sa mai astepte cateva zile, intrucat economisesc bani in acest fel.

“Pana cand este cald. In apartament sunt 20 de grade. In curand vom avea nevoie, daca vor fi 4 grade afara.”

“Noi am vorbit ca nu aveam nevoie.”

Potrivit celor de la Termoelectrica pentru ca un bloc sa fie conectat la agentul termic este nevoie de acordul a 50 la suta dintre locatari. Astfel, administratorul scrie o cerere la intreprindere, iar in decurs de trei ore specialistii pornesc caldura. Potrivit autoritatilor, peste 40 la suta din blocuri au fost conectate la agentul termic.