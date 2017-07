Sezonul pomusoarelor este in toi, iar pe plantatiile din tara este mare agitatie. In ciuda ingheturilor din aprilie, agricultorii spun ca au destula roada - VIDEO

In concediu de maternitate, Natalia Iliescu si-a facut o mica afacere dintr-un hobby. Are un hectar cu zmeura, care acum e in zilele de aur.

Natalia ILIESCU, AGRICULTOR: “Daca eram la oras is traiam toata viata la oras, cand ne duceam la bunica, rupeam nu doar pomusoarele dar si frunzele si faceam ceai.”

Femeia se asteapta la venituri de circa 100 de mii de lei, bani care nu-i vor acoperi investitiile. Pe plantatie munceste toata familia.

Natalia ILIESCU, AGRICULTOR: “La mine sotul cand vine, lucreaza descult pe plantatie.”

Antreprenoarea spune ca isi doreste 10 hectare de zmeura, insa nu gaseste muncitori.

Natalia ILIESCU, AGRICULTOR: “In patru localitati eu nu gasesc 10 oameni macar. Si le dau un salariu destul de bun.”

Cei care vin sa faca un ban in plus sunt in mare parte batrani.

“Cat este de greu? - Ei, este greu, te mai doare spatele. Dar daca trebuie, culegi.”

“Vreau sa mai fac bani, ca am de facut multe lucruri acasa.”

Igor Bogdan din Magdacesti are insa o plantatie de mure. Se vand bine, spune barbatul, care anterior avea aici vita de vie.

Igor BOGDAN, AGRICULTOR: “Daca nu o sa avem succes inseamna ca o sa o scoatem.”

Si totusi, si-ar dori o livada in locul murelor. Si asta pentru ca pomusoarele sunt greu de ingrijit, iar vanzarile nu au acoperit cheltuielile.

Igor BOGDAN, AGRICULTOR: “Acesta se inlatura la toamna si raman acesti tineri, care da roada la anul viitor. Le dam ingrasaminte.”

Pana sa ajunga sa vada mure, muncitorii spun ca doar auzisera despre ele. De gustat, nici gand.

“Aici la cules prima data am vazut. - Si ati mancat tot aici prima data. - Da tot aici. Sunt foarte gustoase, dulci.”

Acum un kg de mure poate fi cumparat cu 80 de lei. In sezonul de varf, care incepe peste cateva zile, pretul va scadea in jumatate. O mare parte va merge la export.

Igor BOGDAN, AGRICULTOR: “In Rusia, Belarus, Romania, desi romanii au murele lor destul.”

Potrivit Biroului National de Statistica, anul trecut au fost exportate 1400 de tone de pomusoare in valoare de peste un milion de dolari. Destinatiile sunt Federatia Rusa, Polonia, Malta, Romania si Belarus.