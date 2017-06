Sfarsit cumplit pentru o adolescenta de 12 ani din Stefan Voda: s-a stins pe loc, sub privirea mamei, dupa ce a calcat pe un cablu electric dobarat in urma furtunii

Potrivit sefului Serviciului de Presa IP Causeni, Inga Petcov, totul s-a intamplat ieri seara. Adolescenta de intorcea de la niste rude, iar pe drum a calcat pe un cablu electric doborat in mijlocul drumului si a fost electrocutata. Fata s-a stins chiar sub privirea mamei care i-a iesit in cale sa o intampine.

Cablul de inalta tensiune s-ar fi rupt si ar fi cazut jos, pe drum, in urma vijeliei de ieri, sustine politia.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca toata circumstantele in care s-a produs tragedia.