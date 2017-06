Sfarsit tragic pentru o adolescenta de 15 ani din Falesti. A urcat pe o cladire sa-si faca poze si a cazut in gol: era acolo cu un prieten

Totul s-a intamplat vineri seara. Potrivit ofiterului de presa al Inspectoratului de Politie Falesti, Ludmila Condrat, adolescenta de 15 ani, insotita de un prieten, a urcat pe o cladire aflata in constructii in orasul Falesti. Potrivit politiei, in incercarea de a-si face o poza, fata a cazut in gol. Baiatul, speriat, a fugit. A doua zi, adolescentul le-a povestit rudelor ce s-a intamplat, iar bunicul fetei a mers la fata locului.

Astfel, ajuns acolo, barbatul - bunelul adolescentei, a gasit corpul neinsufletit al fetei.

Ulterior, adolescentul, martor la cele intamplate, le-a povestit oamenilor legii cum s-a intamplat totul.

Autoritatile au initiat o cauza penala pentru a stabili toate circumstantele in care s-a produs tragedia. Cauza penala a fost transmisa Procuraturii.