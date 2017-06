Sfaturi pentru soferi: Cum se conduce corect o masina diesel?

1. Cum pornesti masina diesel?



Daca la o masina pe benzina poti sa dai cheie si sa pornesti imediat cum te-ai urcat, la o masina diesel e bine sa atepti cateva secunde. Mai ales cand e frig si bujiile incandescente trebuie sa incalzeasca camera de ardere. Regula e simpla: te urci, bagi cheia in contact si dai la automat numai cand se sting martorii de bord. Daca te grabesti, s-ar putea sa uzezi motorul prematur, deoarece il fortezi sa se invarta fara sa porneasca. Iarna e recomandat sa pui contactul de mai multe ori, astfel incat sa se incalzeasca mai mult camera de ardere, iar atunci cand vei da la automat sa porneasca din prima, scrie 4tuning.ro

2. Nu astepta pe loc sa se incalzeasca

Am mai avut in trecut o discutie despre cum si cand trebuie sa incalzesti motorul, daca pe loc, sau daca in mers. Insa la o masina diesel, lucrurile sunt mai clare ca in cazul unui benzinar. Deoarece, daca astepti sa se incalzeasca un motor diesel pe loc, o sa astepti mult si bine. Motorul diesel se incalzeste numai in sarcina, iar ca sa lucreze la randament maxim si sa aiba cel mai bun consum, trebuie sa se incalzeasca. Si, spre deosebire de motorul pe benzina, temperatura de functionare este mai mare la diesel. Asadar, nu astepta pe loc sa incalzesti motorul.

3. Nu lasa rezervorul sa se goleasca

Motorina are un punct de inghet relativ mic, nu degeaba, cand temperatura ajunge iarna la -20 de grade, multe automobile incep sa aiba probleme cu pornirea. Important este sa nu lasam in rezervor putina motorina, pe fund, pana se aprinde becul. Deoarece se formeaza condens si cum motorina e mai usoara ca apa, o sa ne trezim cu apa in pompa care ingheata facand dop. Mai mult, nu trebuie sa lasam pompa de motorina descoperita, deoarece se poate supraincalzi. Asadar, lasa mereu minimum un sfert de rezervor plin. Oricum, la cat de putin consuma un diesel, poti avea mereu plinul facut.

4. Scoate-o la drum intins

Din cauza ca majoritatea posesorilor de masini diesel le folosesc exclusiv in oras, apar si o multime de probleme la motoarele pe motorina. De exemplu, injectoare infundate, filtre de particule infundate si tot felul de senzori si supapa EGR acoperite de calamina. Daca mergem cel putin o data pe luna la drum intins, aceste probleme nu vor aparea. Sau daca folosim masina si in excursii, sau undeva sa iesim pe autostrada cu ea, toate aceste piese se vor curata de la turatia mare si nu vom mai avea probleme in timp. Asa ca nu te sfii sa iti scoti dieselul la drum intins si sa mergi tare cu el.

