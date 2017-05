Sheriff Tiraspol s-a impus in Meciul de Aur contra celor de la Dacia Chisinau si a cucerit cel de-al 15 titlu in Divizia Nationala. Cum au chefuit jucatorii - VIDEO

Dupa ce au primit trofeul, jucatorii celor de la Sheriff au sarbatorit impreuna cu fanii cel de-al doilea titlu consecutiv.

A urmat un spectacol cu focuri de artificii.

A fost sarbatoare si in vestiarul tiraspolenilor. Cu dansuri si cantece au chefuit jucatorii celor de la Sheriff.





Radu Ginsari, MIJLOCAS SHERIFF "Noi le-am dat sansa celor de la Dacia sa ajunga pana la Meciul de Aur, noi si le-am spulberat aceste sperante."





Roberto BORDIN, ANTRENOR SHERIFF "Există tradiţia să sărbătorim titlul cu şampanie, însă nu am luat-o, pentru că am crezut ca poate fi un semn rău."





Dacia rateaza cucerirea campionatului pentru al treilea an la rand, chiar daca in fiecare sezon a incheiat la egalitate de puncte cu echipa ce a obtinut titlul.

Adlan SISHANOV, PRESEDINTE DACIA "Am cedat împotriva unei echipe bune. Le mulţumesc tuturor celor care au fost cu noi. Asta e viaţa."

Sheriff Tiraspol s-a impus pentru al doilea an la rand in fata celor de la Dacia Chisinau in cadrul Meciului de Aur.