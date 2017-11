Show incendiar. Trupa din Marea Britanie "Hurts" a sustinut primul sau concert in Moldova, iar fanii au fredonat cele mai cunoscute piese "I-am asteptat foarte mult" - VIDEO

Chiar din primele clipe, interpretii britanici au reusit sa farmece publicul. Au oferit un show de neuitat interpretand cele mai renumite hit-uri din repertoriu lor.

Asteptate au fost si piesele mai vechi.

Oamenii prezenti in sala au cantat si au dansat, cat i-au tinut puterile.

Cei veniti la concert i-au asteaptat cu nerabdarea pe baieti.

“M-am asteptat ca va fi asa un show incendiar. Nici nu vreau sa plec.”

“Sunt foarte bucuroasa ca ama reusit sa vin.”





“Foarte mult l-am asteptat. Adrenalina, fericire.”

Dupa concert fanii au facut poze cu membrii trupei. Celebra trupa Hurts a evoluat aseara in premiera in fata publicului din Moldova.

Concertul face parte din turneul de promovare a noului lor album “Desire”. Hurts este o trupa britanica creata in 2009. Potrivit presei straine trupa s-a nascut dupa ce cei doi artisti s-au intalnit in 2005 intr-un club de noapte din Manchester si fiind beti, au decis sa cante impreuna. In cei opt ani s-au ales cu zeci de premii muzicale si popularitate in toata lumea.