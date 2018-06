Dupa concertul lui Kirkorov, cei prezenti la “Festivalul lui Dodon” au avut parte si de focuri de artificii. Cum a fost - VIDEO

La ora 11 si jumatate, asa cum era programat la eveniment si-au facut aparitia presedintele Igor Dodon si cantaretul rus Filip Kirkorov. Ei au fost intampinati cu paine si sare si cantece populare.

Dupa discursurile inflacarate de pe scena, cei doi au facut o baie de multime si au trecut pe la fiecare taraba, gustand din bunatati.

Festivalul s-a incheiat cu focuri de artificii care au durat pana la 5 minute. In acest an evenimentul este organizat sub patronajul presedintelui, care este originar din aceasta localitate, iar invitatul special este Filip Kirkrov, care spune Dodon, a venit ca un prieten si va canta gratuit. Nu stim insa cine i-a cumparat biletele de avion. Inainte de a ajunge la Sadova Kirkorov a primit de la Igor Dodond titlul de artist al poporului in Republica Moldova.