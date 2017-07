Nu au putut imparti tortul. Mirele a fost retinut de mascati dupa ce s-a luat la bataie cu responsabilii localului, iar mireasa a urcat in dubita si a cantat pana la Inspectorat: "Ah eta svadba, svadba". Nunta a continuat - VIDEO

Totul s-ar fi intamplat noaptea, pe 21 iulie, cand doi tineri petreceau la nunta intr-un local din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit politiei, adminisitratia restaurantului a fost cea care a alertat autoritatile dupa ce intre mire si doi angajati ai localului s-a iscat o cearta.

Scandalul a inceput dupa ce mirele in varsta de 30 de ani s-ar fi luat la harta cu doi dintre angajati din cauza unor neintelegeri privind tortul pentru petrecere. Ajunsi la fata locului, mascatii au incercat sa calmeze spiritele, insa cei trei au continuat sa faca scandal. In apararea mirelui a venit mireasa. Aceasta a urcat in dubita si a facut show pana la Inspectoratul de Politie.

Acestia s-au certat si la Inspectorat. Dupa ce s-au calmat spiritele, cei trei au fost amendati si au mers din nou la nunta.