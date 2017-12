Si-a aflat sentinta. Soferul care anul trecut a dat cu masina peste o femeie si fiica sa de 7 ani pe o trecere de pietoni dintr-un sat din raionul Telenesti va sta 5 ani dupa gratii - VIDEO

Potrivit procuraturii generale, in luna iunie, judecatoria din Telenesti nu l-a privat de libertate pe soferul in varsta de 38 de ani, ci a decis doar ca el sa le plateasca rudelor celor doua victime, prejudicii morale si materiale, in valoare de 642 de mii de lei. Oamenii legii insa au contestat hotararea la Curtea de Apel. Astfel, recent, soferul a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare si a fost lipsit de permisul de conducere pentru aceeasi perioada.

Judecatorii de la Apel au mentinut si hotararea instantei de fond. Tragedia s-a produs in august, 2016 in satul Codru Nou din raionul Telenesti. O mama de 29 de ani si fiica ei de 7 ani au fost izbite de un automobil care circula cu viteza excesiva, chiar pe o trecere de pietoni. In urma loviturii, ambele au fost aruncate la zeci de metri si s-au stins pe loc. Soferul a ajuns cu masina intr-un sant, insa nu a patit nimic.

“Era un camion care le-a cedat trecerea, iar Mercedes-ul a trecut peste el...”

Anume pentru a preveni astfel de accidente, in cadrul campaniei Ucigasi pe treceri de pietoni, Pro TV a cerut printr-un demers Guvernului si Parlamentului modificarea legislatiei, astfel incat neacordarea prioritatii pietonilor aflati pe treceri sa fie catalogata ca infractiune grava soldata cu suspendarea permisului de conducere pentru cel putin 90 de zile si puncte de penalizare. Autoritatile nu au dat curs solicitarii.