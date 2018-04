A ajuns la spital dupa ce iubita l-a injunghiat cu o foarfeca, insa politistilor le-a spus cu totul altceva. Povestea inventata de un barbat din Rezina

Potrivit politiei, totul s-a intamplat acum doua zile in Rezina. Cei doi iubiti se aflau in vizita la niste prieteni, iar la un moment dat, din cauza geloziei, intre ei s-a iscat o cearta. Enervata, femeia a luat o foarfeca si i-a infipt-o in piept.

Dupa ce a vazut ca barbatului i se face tot mai rau, aceasta l-a dus la spital.

Intrebat de medici, ce i s-a intamplat, barbatul a inventat pe loc o poveste. Acesta le-a spus ca a fost atacat de cateva persoane necunoscute, in strada, in timp ce mergea linistit pe drum cu iubita sa.

Avand suspiciuni in ceea ce priveste declaratiile acestuia, medicii au chemat politia.

In urma audierilor, pana la urma, barbatul le-a spus politistilor adevarul. Acesta sustine ca initial a mintit intrucat nu vrea ca iubita sa fie trasa la raspundere si ca impreuna au un copil minor.

Autoritaile au pornit un proces penal pe acest caz.