Si-a omorat fratele, apoi l-a ingropat in gradina, langa propria casa. Ce spune politia

Potrivit politiei, la data de 22 martie victima in varsta de 45 de ani a fost data disparuta de catre mama sa. Aceasta a spus oamenilor legii de pe data de 11 martie nu si-a mai vazut feciorul. Toti au inceput sa-l caute.

Ieri, politistii din Cahul au gasit intr-o gradina din Pelinei corpul neinsufletit al barbatului, care era anuntat disparut. Acesta era ingropat, iar pe corp avea semne de moarte violenta.

In urma investigatiilor, oamenii legii spun ca tragedia a avut loc in noaptea de 10 martie. Cei doi se aflau in casa victimei, intre ei s-a iscat un conflict. Suspectul s-a enervat, si-a injunghiat fratele, apoi l-a ingropat in gradina casei.

Fiind interogat de politie, barbatul si-a recunoscut vina. Acesta este retinut pe un termen de 72 ore si risca detentie pe viata.