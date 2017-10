Si-a omorat in bataie colegul de munca, iar acum isi va petrece urmatorii 12 ani la puscarie. Cum s-a intamplat totul

Cazul a avut loc in 2014. Atunci, individul muncea la un iaz din raionul Criuleni, iar la un moment dat s-ar fi luat la cearta cu un paznic si l-ar fi omorat in bataie. In urma loviturilor, barbatul de 61 de ani s-a stins pe loc.

Invinuit de vatamare corporala intentionata, care a provocat decesul victimei, individul fost condamnat la 12 ani de inchisoare intr-un penitenciar de tip semi-inchis. Sentinta este cu drept de atac.