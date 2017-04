Si-a parcat masina, iar peste cateva minute s-a intors si nu a mai gasit-o acolo. Un sofer din capitala isi cauta disperat automobilul care i-ar fi fost furat - FOTO

Totul s-a intamplat in noaptea de 11 aprilie. Potrivit proprietarului masinii, acesta ar fi mers seara la oficiul unde munceste pentru a lua cateva acte, iar cand a ajuns acolo si-a parcat masina de model Mitsubishi chiar in fata oficiului. Astfel, lasand masina descuiata si fara sa ia cheile, actele sau alte documente, a iesit repede din automobil si a intrat in cladire, iar peste 5 minute cand s-a intors, nu a mai gasit masina.

Barbatul a anuntat imediat politia despre disparitia automobilului.





Pentru a-si ajuta prietenul pagubas, una dintre amicele acestuia a postat intr-un grup pe facebook o poza cu masina disparuta.

Sursa poza: facebook.com

Revenim cu detalii.