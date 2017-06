Si-a propus sa creasca salcie energetica, pe care o va folosi la confectionarea peletilor si brichetilor. 50 de mii de lei pentru cea mai tare idee de afacere - VIDEO

Calin Harti a luat anul trecut premiul de 120 de mii de lei, bani pe care i-a investit in confectionarea pungilor din hartie.

Calin HARTI, ANTREPRENOR: ”-Voi aprovizionati toate cofetariile, brutariile, covrigariile din oras? - Inca nu toate, dar sigur ca orice antreprenor iti doresti sa acopere o capacitate mai mare. - Cat costa confectionare, pentru ca noi le luam gratis cand procuram produsul? - Incepe de la 15 ajungand la 50/90 in functie de marime, capacitate.”

Si-a pornit afacerea in acest an. Creditele si datoriile nu lasa deocamdata loc de profit. In pofida resurselor limitate, in 2017 s-a pus si el la casa lui.

Calin HARTI, ANTREPRENOR: “Invitatia noastra la nunta, care a fost pe data de 10 iunie a fost facuta pe o punga de hartie. In ea au fost ciocolate.”

Din banii castigati la concursul ideilor de afacere de anul trecut, Maria Lupan si-a transformat hobby-ul in bussines.

Maria LUPAN, ANTREPRENOR: “Facem articole din fetru si lemn stratificat, ca de exemplu materiale didactice: panou cu anotimpuri sau cifre sau alfabetul.”

Iar Ina Macovei face UGG-uri si alte articole din lana cu motive traditionale.

Ina MACOVEI, ANTREPRENOR: ”Folosim materia noastra, pt ca avem foarte multe oi, cu un design cu motive traditionale, talpa vreaus a fie foarte buna si sa nu permita apa sa treaca prin ele.”

Anul acesta bugetul concursului s-a redus, asa ca invingatorul s-a ales cu 50 de mii de lei, pe care vrea sa ii investeasca intr-o plantatie de salcie energetica.

Marin MARCEL, CONSULTANT DIRECTIA TINERET, MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI: “Era vorba de sustenabilitate, originalitate, planificare si prezentare.”

Tinerii au parte si de traininguri, la care au participat 25 de persoane. Doar 9 si-au prezentat planurile de bussines.

Aurelia BRAGUTA, PRESEDINTE ANTIM: “Oameni care au idei de afacere trebuie sa interactioneze intre ei, asa ca pe parcurul anului noi oferim aceste trainiguri, consultanta.”

Tinerii inspirati pot apela la cursurile gratuite ale organizatorilor, accesind site-ul www.antim.org.