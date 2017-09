Si-a pus capat zilelor? Un barbat de 47 de ani din capitala s-ar fi aruncat de la etajul 10 al unui bloc din apropiere de casa sa: avea intr-o gentuta toate actele de identitate

Tragedia s-a produs ieri, in jurul orei 19:00. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Capitalei, Natalia Stati, barbatul ar fi urcat la etajul 10 al blocului, ar fi mers la balconul comun si s-ar fi aruncat in gol. S-a stins pe loc, iar ajunsi la fata locului, politistii au descoperit ca, in gentuta pe care o avea victima, erau toate actele sale de indentitate si telefonul mobil.

Barbatul locuia cu sotia si copilul lor, intr-un bloc din apropiere.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca circumstantele in care s-a produs tragedia.