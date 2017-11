Si-a ucis concubinul. Un tanar de 25 de ani din Leova a murit dupa ce a fost injunghiat de iubita sa

Totul s-a intamplat in jurul orei 17 in localitatea Iargara, raionul Leova. Politia spune ca dupa ce l-a injunghiat, tanara a chemat ambulanta si politia, barbatul insa s-a stins in drum spre spital. Ea si-a recunoscut vina, iar politia a pornit un dosar penal pentru violenta in familie. Daca va fi gasita vinovata, tanara s-ar putea alege cu o pedeapsa de pana la 15 ani de inchisoare.