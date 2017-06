Si-a ucis sotia ii batai. Un barbat din Nisporeni va sta sase ani la inchisoare. Decizia instantei

Potrivit actului de invinuire, in iulie 2013, barbatul din Nisporeni, fiind in stare de ebrietate, si-a agresat fizic sotia, care in urma leziunilor corporale grave primite, a decedat.

Instanta de fond l-a achitat pe barbat pe motiv ca fapta n-a fost savarsita de catre acesta, procurorii insa au contestat sentinta in instanta superioara de judecata, iar Curtea de Apel Chisinau l-a condamnat pe inculpat la 6 ani de inchisoare.