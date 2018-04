Si astazi oamenii au ajuns la cimitir cu autobuzele care au circulat gratuit. A fost imbulzeaza chiar de dimineata, toti s-au grabit sa ajunga la mormintele celor dragi - VIDEO

Membrii acestei familii stateau astazi langa doua morminte ingrijite din centrul cimitirului Sfantul Lazar. Au venit sa-i pomeneasca pe cei dragi.

"Am venit la tata si la sora, care au decedat acum 20 de ani..”

Au adus cu ei bucate de tot felul, asa cum o fac in fiecare an. Pe morminte erau aranjate pomeni, pe care le-au impartit copiilor. Iar pe aceasta doamna am surprins-o singura la mormant. A venit sa-si pomeneasca un cumnat.

“Niste pomene, dar sunt simple nu sunt stiti cum se da. Cate un servetel, cate o bomboana, un ou si o pasculita, pomene mari nu se face.”

Si asta pentru ca, spune ea, la cimitir nu vine pentru a chefui, ci pentru a-si aminti de persoana draga.

“Vii sa-l pomenesti, sa-l tii minte cum a fost, mai plingi, sa-ti aduci aminte.”

De aceeasi parere este si acest barbat, venit la mormantul parintilor.

“Atata a fost indemn la televiziune, sa nu facem mese la cimitir. Am comandat ridicarea mormintelor si gata, nu mancam, nu ne petrecem.”

Si astazi oamenii au ajuns la cimitir cu autobuzele in care s-a circulat gratuit. De dimineata, in fata circului era multa lume. Cine a vrut sa prinda un loc pe scaun, a trebuit sa fie istet.

“Putin cam greu, lume autobuzul plin, aglomerat cu lume toti plecam aacolo. O zi asa pentru parintii nostrii decedati."

“Merg toate pline, din acest motiv o sa astept urmatorul. Ce sa faci o data in an, trebuie de dus.”

Unii recunosc ca astazi nu a fost imbulzeala atat de mare ca ieri.

“Astazi e mai liber, e mai bine ca ieri, m-am urcat liber. Eu rabd pina acolo, bine ca m-am urcat si nu stau afara.”

“Transportul e liber, imbulzeala nu a fost pentru mine in orice caz. Sunt multumita.”

Si astazi vanzatorii ambulanti au vrut sa faca un ban. Pentru a nu se intoarce acasa cu florile rupte din gradini, comerciantii au micsorat si mai mult preturile.

"Vanzarile maximum la mijloc, nu prea merge repede si dam ieftin nu scump.”

“Ieri era parca la mausoleul lui Lenin, era rand la autobuze la tot era foarte multa lume, iar astazi mai putin cu mult mai putin.”

Aceasta batrana a venit tocmai de la Criuleni, si s-a trezit cu noaptea-n cap in speranta ca-si va vinde toate florile.

“50 de banuti ieftin de tot, greu se vinde sunt multe flori. Lume putina flori sunt multe.”