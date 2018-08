Si-au amenajat o sera performanta intr-un oras din Bulgaria in care cresteau canepa, au ingrijit-o opt luni, iar cand sa o vanda - nu le-a mers. Doi moldoveni cu cetatenie dubla, arestati de politia bulgara - VIDEO

Politia din Bulgaria s-a adresat autoritatilor noastre inca acum 8 luni pentru a obtine informatii despre doi moldoveni care detin si cetatenie bulgara suspectandu-i de trafic de droguri. In acea perioada, suspectii cumparau tehnica pentru a amenaja laboratorul unde urmau sa cultive canepa in conditii speciale.

Sergiu PETRUSCA, PROCUROR PCCOCS: “Pentru acest tip de drog este necesara o cantitate de umiditate mult mai mare decat in cazul altor plante de canepa. Ca intr-o final sa fie obtinut drogul hidropon, cu o concentratie mai mare de efect psihotrop decat la marihuana obisnuita.”

Acum doua zile, in colaborare cu politistii de la Inspectoratul National de Investigatii al IGP de la noi, oamenii legii bulgari i-au incatusat pe cei doi moldoveni de 38 si 48 de ani, in timp ce acestia intentionau sa vanda 5 saci in care erau 14 kilograme de canabis. Potrivit politiei, un kilogram era vandut in medie cu 3 mii 5 sute de euro.

Sergiu PETRUSCA, PROCUROR PCCOCS: “In cadrul perchezitiilor au fost depistate si ridicate zeci de kilograme de droguri valoarea carora se ridica la 1.300.000 de lei.”

Oamenii legii au suspiciuni ca cei doi indivizi ar face parte dintr-o grupare criminala si ca in schema ar fi implicate mai multe persoane. Drogurile produse de catre suspecti ar fi fost vandute pe teritoriul mai multor state europene.

Se presupune ca liderul gruparii s-ar afla in Spania. Cei doi moldoveni arestati in Bulgaria au primit deja cate 60 de zile de arest, iar daca vinovatia lor va fi demonstrata, s-ar putea alege cu o pedeapsa de pana la 15 ani de inchisoare.