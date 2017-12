Si-au dezlantuit imaginatia si i-au scris lui Mos Craciun. Ce mesaje i-au transmis mosului, picii de la un atelier de creatie din Chisinau - VIDEO

Sorina are 8 anisori si de cand a invatat sa scrie, spune ca in fiecare an ii trimite scrisori mosului.

"I-am trimis o scrisoare obisnuita si un desen. Am cerut o casa pentru barbie."

Anul trecut insa, micuta insa nu a primit cadoul mult dorit, asa ca anul acesta a decis sa-i trimita mosului o scrisoare mai speciala.

"Cred ca nu a putut sa vina."

Rand pe rand, micutii au asternut pe foaie ce isi doresc cel mai tare si au incercat sa il convinga pe mosul Craciun ca au fost cuminti. Si daca unii pici isi doresc doar lucruri materiale, Mihaela i-a cerut mosului...

Mihaela BAT: "O surioara vreau."

Ludmila FILINA, ORGANIZATOR ATELIER DE CREATIE: “Scrisorile sunt speciale pentru ca in primul rand sunt scrise din suflet. Le-am pregatit copiilor niste plicuri mai mari, le-am pregatit si adresa exacta a mosului. Noi am vorbit cu mosul si l-am convins ca toti copiii au fost cuminti.”

Asa ca fiecare dintre pici au primit cate un certificat de buna purtare. Iar ca mesajul lor sa ajunga la Mos Craciun, micutele au cantat si au dansat.