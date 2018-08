Si-au dorit o vacanta frumoasa pe malul marii, dar au avut parte de 7 zile de cosmar. Doi soti din Orhei se plang ca au fost cazati intr-o casuta aflata intr-o stare deplorabila, dar initial li s-a promis conditii bune. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

In loc sa petreaca sapte zile frumoase pe malul marii Negre, sotii Turcan, originari din Orhei, spun ca au trait un cosmar. Casuta in care au fost cazati la miez de noapte avea gauri in pereti, iar pe pod erau paianjeni.

Lidia ȚURCAN: “Am intrat acolo si m-am gandit ca e ceva frumos, cand am intrat acolo doamna imi arata ca aceasta este cameruta dumnevoastra. Nu imi place cazarea asta.”

Cei doi spun ca nu au apelat la o agentie de turism, ci au vazut un anunt despre odihna in Ucraina pe un stalp din oras. Au sunat, iar barbatul care le-a raspuns la telefon le-a promis conditii bune de cazare, transport si mancare de trei ori pe zi - totul pentru un pret de 2200 de lei. Ajunsi la baza de odihna, un domn le-a cerut sa achite cazarea, fara a le arata unde vor dormi, ne povesteste Lidia. Femeia a dorit sa-si schimbe casuta, insa nu l-a mai gasit pe acel barbat.

Lidia ȚURCAN: “Eu ma-m dus acolo sa ma odihnesc, da eu am venit cu lacrimi in ochi. Cum ma sculam de dimineata ieseam si pana seara nu intram in casuta. El nu mi-a promis ca o sa ma duca in asa conditii.”

Acum o saptamana sotii Turcan au revenit din Ucraina si incearca sa-si intoarca banii.

Lidia ȚURCAN: “Eu am strans bani pentru a merge la odihna, pentru ca sa stau cu picioarele in apa. Dar eu mai tare m-am distrus, lacrimi in ochi.”

Barbatul care a afisat anuntul despre vacanta la mare in Ucraina spune ca nu va intoarce banii, intrucat nu el i-a primit.

Valeriu: “Inainte de a primi odaie ei achita taxa si raman la odihna. Eu le spun care sunt conditiile si ei singuri decid daca vor ramane acolo sau nu.”

Sotii Turcanu spun, totusi, ca vor incerca sa-l convinga pe barbat sa le restituie suma de bani.