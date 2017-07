Si-au incarcat Mercedes-ul si se plimbau noaptea prin Orhei. Cand au vazut politistii, au oprit masina si au luat-o la fuga. Ce aveau in automobil cei patru indivizi - FOTO

Totul s-a intamplat in noaptea de 3 iulie, in jurul orei 1:00 in localitatea Susleni din raionul Orhei. Potrivit politiei, inspectorii de patrulare din zona au observat un Mercedes care se deplasa pe drum si i-a facut semn soferului sa opreasca pentru verificari. Astfel, in momentul in care soferul de 28 de ani a tras pe dreapta, trei barbati, pasageri in masina au coborat si au luat-o la fuga.

In urma perchezitiilor, politistii au gasit pe bancheta din spate a automobilui peste 100 de fire de canepa.

Soferul a fost escortat la Inspectoratul de Politie, iar plantele au fost trimise la laborator pentru a fi supuse expertizei.

Autoritatile urmeaza sa investigheze cazul.