Si-au propus ca prin pasi de dans sa sensibilizeze oamenii despre importanta prevenirii cancerului de col uterin. Un grup de studenti de la o universitate din capitala a organizat un flashmob la Aeroportul International Chisinau - VIDEO

Liliana LISII, STUNDENTA USMF: "Prin aceasta campanie am dorit sa transmitem populatiei ca cancerul de col uterin poate fi vindecat. De ce ati ales anume aeroportul? Pentru ca aici avem multe persoane, din diferite tari."

Printre cei 20 de voluntari am intalnit si cativa studenti din India, veniti sa studieze medicina in Moldova.

"Majoritatea oamenilor nu cunoaste foarte multe despre cancer si in special despre cancerul de col uterin. Este foarte buna aceasta initiativa."

"Sunt foarte receptivi. Iau pliantul, il citesc, intreaba. Sunt responsabili si vor sa cunoasca mai multe."

Totusi au fost si dintre cei care au refuzat sa discute cu studentii, respingand chiar si pliantul informativ.

"Majoritatea au avut o reactie respingatoare. Lumea se teme sa comunice cu alta lume, sa primeasca informatie, sa acorde timp."

"Atunci cand va adresati barbatilor, acestia cum reactioneaza si ce va spun? Spun ca aceasta este o problema mai mult a femeilor, dar si barbatii au o responsabilitate foarte mare, trebuie sa fie la curent cu ce se intampla in organismul femeilor."

Unele femei recunosc ca stiu foarte putin despre cancerul de col uterin, altele s-au aratat indignate ca aceste campanii au pornit prea tarziu, cand statistica deja este ingrijoratoare.

"In tarile europene in care am fost eu se pune foarte mult accent pe aceasta problema. Imi pare ca prea tarziu au pornit campania, deja e agravata situatia in acest domeniu."

"Mult trebuie sa ne mai imbogatim cu asa informatie utila. Lucrez si eu la gradinita, iar la fiecare trei ani plecam la medic si ne controlam impotriva cancerului."

"Ati facut acest test pana acum? Nu, este pentru prima data cand ma confrunt cu asta, dar imi este interesant."

Silvia CIUBREI, SEFA DEPARTAMENTULUI COMUNICARE USMF: "Ca viitori medici suntem cei care sa sensibilizam populatia. Sa cunoasca ca au posibilitatea de a merge la medicul de familie si a solicita aceste investigatii care se fac la trei ani pentru femeile mature si posibilitatea de a vaccina fetita."

In cadrul flashmobului s-au distribuit peste 450 de pliante. In incinta aeroportului a fost amplasat si un ecran pe care se difuzeaza filmuletul de promovare a campaniei de prevenire a cancerului de col uterin, lansata de Ministerul Sanatatii.