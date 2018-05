Si-au propus sa le daruiasca o seara de vis absolventilor din scoli-internate. Cinci tinere au lansat campania “Balul fericirii” si oricine poate sa doneze o rochie sau o pereche de pantofi - VIDEO

Punctele de colectare au fost amenajate in cateva localuri din capitala, iar primii donatori au si venit.

Anastasia STURZA, ORGANIZATOARE: “Concetatenii sunt atat de receptivi si nu au pierdut simtul de compasiune fata de cei care au nevoie. Diaspora s-a mobilizat avem solicitari din mai multe tari. De aceea noi ne bucuram foarte mult si va asteptam, campania este pana in data de cinci iunie.”

Doritorii pot sa doneze tot ce este necesar pentru un bal de absolvire. Nadejda a adus cinci rochii din garderoba sa.

Nadejda ZGUREANU: “Stim ce inseamna sa participi la ultimul suflet, la un bal unde fiecare fetita vrea sa se simpta o mica printesa.”

Nadejda spune ca, imbracata in aceste rochii, a petrecut cele mai frumoase momente din viata sa. Purta una dintre ele cand a fost botezat primul sau copil.

Nadejda ZGUREANU: “In rochita neagra am fost la primul eveniment impreuna cu sotul meu, viitorul meu sot la acel moment. Amintirile ma leaga de ea, dar o sa fiu fericita sa se simpta si ea o parte din amintirile pe care o sa le poarte si ea.”

A adus produse cosmetice si bijuterii. Printre acestea - o pereche de cercei cu pietre Swarovski, care i-au fost daruiti de parinti.

Nadejda ZGUREANU: “Sunt o persoana care nu ma leg de lucruri si consider ca daca tii mult timp aceeasi rochie, bine sunt lucruri de exemplu rochia mea de nunta nu as vinde si nu as dao pentru nimic.”

Aceasta doamna a adus trei rochii, una dintre ele fiind noua.

“O sa ma bucure inzecit daca o sa vad pe o domnisoara care intradevar are nevoie de ea decat sa stea la mine in garderoba pursisimplu ca decoratie.”

Iar acest tanar a aflat de Balul Fericirii de pe retelele de socializare, a facut ordine in dulap si a adus un costum, un sacou si cateva camasi.

“As dori sa aiba tot aceleasi momente pe care le-am avut si eu la propriul meu bal de absolvire. Aceeasi fericire, bucurie si daca in haina in care am purtato eu aceasta fericire o va aduce va fi super pentru mine.”

Tinutele vor fi repartizate de organizatoarele campaniei elevilor care absolvesc anul acesta cateva scoli-internat din diferite localitati, dar si copiilor din familii care nu au posibilitatea sa le ofere bani pentru tinutele pe care sa le poarte la balul de absolvire.