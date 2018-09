Au venit cu tirurile pe Calea Mosilor, si-au parcat vehiculele pe dreapta si au protestat. Ce nemultumiri au conducatorii de curse lungi fata de autoritati - VIDEO

Acest sofer sustine ca zilele trecute i s-a defectat tirul in timp ce tranzita Republica Moldova. Isi cumparase inca de la vama vinieta pentru o zi cu 11 euro, insa a fost nevoit sa o prelungeasca pentru perioada in care vehiculul s-a aflat in service.

In doua zile tirul a fost reparat, el insa a trebuit sa-si cumpere vinieta deja pentru 7 zile si sa plateasca pentru ea 55 de euro. Asta, desi automobilul nu a circulat in aceasta perioada pe drumurile nationale.

"Astazi trebuie sa plec, dar am platit 55 de euro. Am achitat pentru o saptamana."

Soferii de tiruri sunt nemultumiti de noua lege de taxare a vinietei deoarece ei sunt nevoiti sa achite taxa chiar si atunci cand stationeaza intr-o parcare pentru a se odihni, daca isi lasa vehiculele in service, sau daca raman blocati in vami. Potrivit lor, in Uniunea Europeana, conducatorii auto sunt taxati numai in cazul in care circula pe drumuri, iar stationarea este gratuita.

Andrei MUNTEAN, MANAGER INTREPRINDERE DE TRANSPORT: "Legea nu functioneaza suntem obligati sa achitam taxe de 11 euro, dar din practica soferii nu reusesc intr-o zi. Orice sofer care trece prin Moldova are nevoie de mai multe zile."

Nemultumiti sunt si proprietarii companiilor de transport. Ei spun ca noua regula de taxare a vinietei de la noi contravine regulamentului Uniunii Europene, care prevede ca dupa 7 zile de lucru, soferii camioanelor sunt obligati sa ia o pauza de 45 de ore. Totodata, vinieta poate fi cumparata numai din punctele de trecere a frontierei, respectiv acestia sunt nevoiti sa faca drumuri in plus.

Ion TRIBOI, PROPRIETAR INTREPRINDERE DE TRANSPORT: "Camioanele cu sau fara remorca obligate sa detina la bordul lor taxe de folosire a drumurilor in momentul circulatiei nu in momentul stationarii."

"Eu trebuie sa stau acasa, am familie vreu sa-mi vad copii. In 24 de ore eu trebuie sa ies din tara."

Soferii, impreuna cu administratorii au venit astazi cu o lista de revendicari catre autoritati.

Andrei MUNTEAN, MANAGER INTREPRINDERE DE TRANSPORT: "Sa se faca posibila achitarea la vinieta si sa fie procurata din alte puncte decat cele din vama."

Cei de ministerul economiei nu au venit deocamdata cu o reactie. Pana in luna martie, vinieta pentru tara noastra costa 24 de euro pentru o zi si era taxata numai in cazul in care vehiculul circula pe drumurile nationale.