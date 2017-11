Si cum in Moldova oaspetii sunt poftiti mai intai in beci, autoritatile ii cheama direct la… vinarii. A fost lansata o aplicatie prin care oricine poate rasfoi o vinarie din Moldova ca pe-o carte - VIDEO

Si cum in Moldova oaspetii sunt poftiti de regula mai intai in beci, autoritatile ii cheama direct la… vinarii. Astazi a fost lansata o aplicatie pentru telefonul mobil prin care oricine poate rasfoi o vinarie din Moldova ca pe-o carte. In felul acesta autorii proiectului spera ca turistii vor avea un chef mai mare sa vina pe la noi.