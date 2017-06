Si troleibuzele ies in vacanta. Rutele care vor fi suspendate pana la intai septembrie - VIDEO

Este vorba de troleibuzul numarul 11 care uneste cartierul Sculeni cu sectorul Rascani al capitalei, dar si de ruta nr 16 care trece prin centrul si sectorul Ciocana al orasului. Acest lucru inseamna minus 80 de unitati. Aceasta este o practica aplicata in fiecare an de municipalitate, avand in vedere fluxul mai mic de oameni in perioada estivala. Programul troleibuzelor de noapte ramane acelasi. Rutele 22 si 24 vor functiona pana la ora 2 de dimineata.