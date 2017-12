Si vecinii nostri au dat piept cu iarna. In Romania si Ucraina mai multe drumuri au fost inchise din cauza zapezii, iar mii de familii au ramas fara lumina - VIDEO

Orasul Petropavlovsk-Kamceatski a fost paralizat din cauza ninsorii. Zapada depusa pe strazi a facut ca circulatia sa fie imposibila. Din cauza ghetusului, masinile derapau si se loveau una in alta. Iar pe o autostrada din Celeabinsk, zeci de masini au ramas blocate pe drumurile inzapezite.

”Stam blocati de doua zile. Cine va curata drumul si prin ce metode, nu este clar.”

Blocate au ramas si doua autobuze in care se aflau 36 de copii. Politistii spun ca in regiune au fost instalate trei corturi unde oamenii se pot incalzi. Vremea rea este si in Romania, unde pe mai multe drumuri s-a circulat astazi cu dificultate. Autoritatile au anuntat ca peste 2500 de familii au ramas fara lumina in judeul Mures, din cauza copacilor cazuti peste liniile de electricitate.

In Bistrita, mai multe trenuri au ramas blocate, iar circulatia pe cateva drumuri a fost oprita. Meteorologii romani au emis doua avertizari cod galben de vreme rea pentru aproape intreaga tara. In intuneric au ramas si peste 80 de localitati din regiunile Transcarpatia si Lvov. Viscolul si ninsorile au provocat un haos adevarat si in Marea Britanie.

In unele zone, stratul de zapada a depasit 30 de centimetri. Din cauza vremii rele, zeci de curse au fost amanate sau anulate pe aeroportul din capitala Marii Britanii. Anulata a fost si cursa Londra-Chisinau. Tot din cauza conditiilor meteo nefavorabile, paralizat a fost traficul rutier si cel feroviar. In aceste conditii, autoritatile au indemnat localnicii sa nu porneasca la drum.