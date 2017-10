Sicriile cu corpurile neinsufletite ale pilotilor decedati in Coasta de Fildes au ajuns acasa. O echipa de experti va pleca sa investigheze cauza accidentului - VIDEO

Despre asta au anuntat astazi reprezentantii companiei la care erau angajati membrii echipajului de zbor. Si supravietuitorii accidentului au ajuns deja acasa, iar pe 30 octombrie, o comisie formata din 5 membri, urmeaza sa ajunga acolo pentru a investiga circumstantele in care s-a produs tragedia.

Avionul care zbura din Burkinafaso in Coasta de Fildes s-a prabusit in oceanul Atlantic, acum aproape doua saptamani. In urma impactului, aeronava care avea la bord 6 moldoveni si 4 francezi s-a rupt in bucati. 4 moldoveni au murit, iar restul persoanelor au scapat cu viata. Aparatul era inchiriat de armata franceza si transporta in acel moment sisteme de climatizare.