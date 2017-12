Silvia Radu a venit in PMAN, a vazut bradul adus din Muntii Carpati, le-a zis muncitorilor sa-l dea jos si a plecat, refuzand sa discute cu presa: "Eu am zis care este pozitia mea pe facebook" - VIDEO

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Pe facebook. Eu am zis care este pozitia mea pe facebook. Puteti sa preluati".

Acum o saptamana, Radu a anuntat ca anul acesta locuitorii capitalei vor avea parte de o surpriza, intrucat bradul o sa fie adus din Muntii Carpati si va fi cel mai inalt brad instalat vreodata in centrul capitalei.

In aceasta dimineata, in jurul oreo 3:00, bradul adus din Ucraina, pentru care autoritatile municipale spun ca au platit 15 mii de lei, a ajuns in centrul capitalei. Viceprimarul Nistor Grozavu spune ca pomul care a fost adus la Chisinau nu este cel pe care autoritatile l-au prezentat initial.

La scurt timp dupa ce bradul a fost instalat, Silvia Radu a scris un mesaj pe facebook in care spune ca pomul va fi scos si ca ea va cumpara un brad, din bani proprii, si il va face cadou municipalitatii.