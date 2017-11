Silvia Radu ar fi omul lui Plahotniuc si numirea acestei candidaturi in functie de primar interimar este un atac raider asupra primariei, spun politicienii. De cealalta parte, noua sefa a capitalei sustine ca nu este afiliata politic - VIDEO

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Cata neobrazare, acest om care este certat cu legea vine sa faca ordine in Chisinau.”

Liberalii cred ca numirea de astazi a avut loc in afara legii, iar Grozavu ar fi un complice la aceasta scena de uzurpare a puterii.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Stim, de fapt, de ce a facut asta Grozavu. Au probe organele ca Grozavu a incalcat legea si doar ca sa-si salveze pielea face orice. Este dispus sa faca orice, sa-l bage la inchisoare pe primar, doar ca sa-si salveze pielea."

Socialistii care au votat de doua ori pentru excluderea acestui subiect de pe ordinea de zi a consiliului, contribuind indirect la deznodamantul de astazi, vorbesc despre un abuz pe care, la fel, il vor contesta in judecata.

Bogdan TIRDEA, DEPUTAT PSRM: “Daca pana acum am avut o marioneta care conducea primaria, acum avem un om concret din partea PD.”

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR AL CAPITALEI: “Sunt o persoana neafiliata politic, cu o experienta vasta in spate.”

Maia Sandu contesta si ea aceasta miscare si spune ca solutia ar fi ca alesii locali, de rand cu Dorin Chirtoaca sa isi dea demisia, pentru a pune capat circului din oras. Solicitat de Protv, purtatorul de cuvant al PD ne-a spus ca acestea sunt declaratii politice pe care nu le comenteaza. Legea privind statutul municipiului Chisinau prevede ca primarul general poate numi viceprimarii, in cazul in care acestia nu sunt alesi de Consiliul municipal Chisinau, ori subiectul este exclus de pe ordinea de zi de la doua sedinte consecutive ale CMC. Grozavu insista ca a studiat legea.

Dorin Chirtoaca, care reactiona pe facebook la orice acuzatie sau miscare din capitala, astazi nu a venit cu niciun mesaj public, desi avusese ocazia sa se manifeste dis de dimineata la sedinta de judecata in cadrul careia urma sa se decida daca ramane in arest la domiciliu. Aceasta insa a fost amanata, deoarece procurorul nu s-a prezentat. Dorin Chirtoaca se afla in arest la domiciliu de cinci luni fiind acuzat de trafic de influenta si corupere pasiva in dosarul parcarilor cu plata. El se declara nevinovat.