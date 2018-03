Silvia Radu, catre pretori: "Vreau ca orasul sa fie luna pana la Pasti. Nu stati in birouri, dar mergeti in teren. Pentru ce mai exista preturi, daca eu trebuie sa merg la fiecare conflict si sa-l solutionez"

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "I-as ruga pe domnii pretori sa intervina, ceea ce tine de ordinea publica. Eu personal am facut ieri inspectia Chisinaului si am vazut cum se lucreaza. Vreau ca orasul sa fie luna pana la Pasti.

Daca strazile mai sunt curate, atunci in cartiere inca nimeni nu a trecut. Nu stati in birouri, dar mergeti in teren si verificati constructiile. Vam zis sa iesiti in teren nu degeaba, pentru ca situatia in centrul orasului este destul de rea. Nu va atarnati cu agentii economici de parca ei ar fi inamicii poporului.

Am impresia ca comentarii care apar pe facebook, doamna Radu inchideti preturile, sunt adevarate. Pentru ce mai exista preturi daca eu trebuie sa ma duc la fiecare conflict si sa-l solutionez. Oamenii nici nu inteleg despre ce merge vorba. "