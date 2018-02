Silvia Radu cere o noua demisie la primarie. De aceasta data risca sa ramana fara fotoliu seful parcului Urban de Autobuze, Iacob Capcelea. "Ar trebui sa asteptam ca oamenii sa moara ca el sa plece” - VIDEO

Autobuzele, care circula prin capitala sunt din epoca de piatra, iar de vina ar fi seful Parcului Urban de Autobuze, Iacob Capcelea, crede Silvia Radu, care l-a amenintat cu demiterea. Pana maine acesta trebuie sa-i puna cererea pe masa, in caz contrar il va da afara.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Este strigator la cer sa avem autobuze, care prezinta pericol pentru vietile calatorilor. Este un caz mult prea grav ca dansul sa nu-si depuna cererea de demisie. Ar trebui sa asteptam ca oamenii sa moara ca el sa plece.”

De cealalta parte, Capcelea spune ca se va gandi daca isi va da demisia. El sustine ca nu este vina sa ca mai bine de 10 ani consiliul municipal nu a alocat bani pentru cumpararea autobuzelor noi, iar celelalte care sunt in parc au depasit demult termenul de exploatare.

Iacob CAPCELEA, SEF PARCUL URBAN DE AUTOBUZE, CHISINAU: “Vreau sa fac lumina in legatura cu autobuzul din Ghidighici. Autobuzul a iesit in stare buna spre traseu, efectuand a treia cursa, din cauza varstei si parcursul de un milion de km s-a desprins aripa metalului de la podea si s-a format aceasa gaura. Soferul a luat decizia ca sa aduca pana in oras calatorii, dupa ce au coborat, autobuzul s-a retras in parc. El si acum stationeaza in reparatia caroseriei.”

Silvia Radu a propus ca Parcul Urban de Autobuze si Regia Transport Electric sa fuzioneze si sa existe un tichet unic pentru troleibuze si autobuze. Iacob Capcelea insa nu a fost prezent la discutii.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Noi ne propunem ca aceasta fuziune sa fie aprobata la CMC in doua luni, dupa ce vom avea o evaluare economica.”

Scandalul autobuzelor avariate de pe ruta Ghidighici-Chisninau a ajuns in atentia publicului saptamana trecuta, cand un preot a distribuit imagini cu unul dintre ele, unde podeaua era rupta si se vedea asfaltul.

In trei luni de cand Silvia Radu a ajuns primar interimar, de functii s-au despartit mai multi angajati numiti de Dorin Chirtoaca. Este vorba despre Oleg Poiata, fostul sef interimar de la Directia Transport, dar si fostul interimar de la Educatie, Alexandru Fleas, ambii fiind demisi de primarita pentru ca ar fi incompetenti. Ulterior, Poiata a renuntat si la functia de pretor al sectorului Centru.

Silvia Radu a cerut si demisia liberalului Mihai Moldovanu, care inca mai este seful Directiei Sanatate, pana aceasta va fi inghitita de alta directie. Nemultumita de felul cum au fost deszapezite trotuarele dupa ninsoare, Silvia Radu l-a scos din functia de sef al Directiei Locativ Comunale pe Petru Gontea si l-a numit vicedirector. Amenintat cu demisia a fost si pretorul sectorului Botanica, Oleg Ratoi.

Silvia Radu nu a prelungit contractul de activitate al sefului de la Exdrupo, Stefan Racu, dar si al directorului Lumteh, Nicolae Veresco aflati de mai bine de 10 ani in aceste functii.