Silvia Radu a donat sange, de rand cu militarii. Noua sefa de la Sanatate a primit, din nou, flori de la fosta ministra care a revenit in functia de director al Centrului de Transfuzie - VIDEO

Chiar de la primele ore ale diminetii, militarii au facut coada la Tabara Militara numarul 142 din Chisinau.

„ Odata, de doua ori pe an, eu donez sange, suntem militari. Suntem sanatosi si putem sa ajutam lumea care, probabil, o sa aiba nevoie. Si daca putem de ce sa nu o facem.”

Cei care au donat pentru prima data au cam avut emotii.

„ Ajut pe altii, este important. Sunt oameni care au nevoie de sange.”

Proaspata ministra a sanatatii, Silvia Radu, a donat sange alaturi de Ministrul Apararii Eugen Sturza. In timp ce pe internet apar tot mai multe postari, prin care oamenii cer ajutorul donatorilor de sange, noul ministru spune ca nu ducem lipsa de rezerve.

Silvia RADU, MINISTRUL SANATATII MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE: "Cred ca nu este internetul locul unde ar trebui sa se adreseze. Exista centrul de transfuzie a sangelui, exista spitale. Ii sfatui sa se adreseze la centrele de transfuzie. Persoanele care au pus aceste postari au gresit adresa si nu s-au adresat unde trebuie.”

Silvia Radu a primit si flori de la fosta ministra a sanatatii, Svetlana Cebotari, care a revenit in functia de director al Centrului de Transfuzie a Sangelui.

Ministrul Apararii sustine ca doneaza des sange. Pentru astazi a primit un certificat care-i permite sa aiba o zi libera, dar oficialul spune ca are agenda incarcata.

Eugen STURZA, MINISTRUL APARARII: "Eu donez de 3-5 ori pe an, ma restabilesc ca de obicei prin munca, ma simt minunat, ma simt bine si incurajez toata populatia Republicii Moldova sa participe la salvare vietii unui om."

„ Nu doar militarii pot sa doneze sange, poate sa o faca orice doritor, daca are o conditie fizica buna si mai mult de 50 de kilograme, poate dona odata la doua luni daca-i permite santatatea si medicul.”

Militarii Armatei Nationale din toate colturile tarii si studentii Academiei Militare „Alexandru cel Bun” doneaza sange, in perioada 11-12 octombrie, in cadrul campaniei ”O cale spre viata”. Actiunea este organizata de Ministerul Apararii, in comun cu Ministerul Sănătăţii si Centrul National de Transfuzie a Sangelui.