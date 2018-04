Silvia Radu, despre campania sa electorala: "Unicii bani care vor fi folositi vor fi banii familiei. Am o afacere privata, nu merg la primarie sa fac bani"

VIDEO IN CURAND

Astazi Silvia Radu ne-a invitat la conferinta de presa, nu la primarie asa cum obisnuia pana ieri, ci intr-un bloc de pe strada 31 august. Noul oficiu, spune ea, i-a fost oferit gratuit, de niste prieteni. Radu si-a inceput discursul enumerand tot ce-a facut cat a fost primar-interimar. Desi a criticat conducerea de pana acum, candidata a spus ca vrea sa fie primarul faptelor concrete, slogan folosit de Dorin Chirtoca in campania pentru localele din 2015.

Silvia RADU, CANDIDATA INDEPENDENTA: “Vrem fapte concrete si putine vorbe.”

Radu spune ca are pregatit un program electoral alcatuit din 11 puncte, dar nu l-a facut inca public.

Silvia RADU, CANDIDATA INDEPENDENTA: ”Acest program este axat pe urgentele care exista la Chisinau si problemele importante pe care le are orasul.”

Radu spune ca dupa suspendarea sa din functia de primar interimar, a ales sa lase locul fostului consilier municipal, Ruslan Codreanu. De acum incolo, Radu sustine ca se va intretine din afacerea familiei.

Silvia RADU, CANDIDATA INDEPENDENTA: "Nu cred ca va fi o campanie foarte scumpa. Unicii bani care vor fi folositi vor fi banii familiei. Pentru mine este important sa merg cat mai mult in strada. Eu am o afacere privata, nu merg la primarie sa fac bani, merg la primarie sa facem un oras pentru oameni, nu-mi doresc ca familiile sa plece din Moldova.

Si fiul meu mai mare a revenit in tara la insistenta mea. Partea financiara va fi acoperita de catre afacerea pe care am deschis-o deja de 6 ani. Nu cred ca este un voluntariat, este o atitudine civica absolut normala a oricarui cetatean care locuieste in Chisinau.

Candidata independenta e sigura ca va reusi sa faca schimbari in oras si fara sprijinul politic al vreunei formatiuni. Acuzata ca si-ar fi facut publicitate folosind bani din bugetul municipal, inainte de a intra oficial in cursa, ea a negat acest lucru.

Silvia Radu va fi a 11-a in buletinul de vot. Pentru fotoliul de primar al capitalei vor mai lupta socialistul Ion Ceban, Reghina Apostolova de la Partidul Sor, Alexandr Rosco inaintat de Partidul Casa Noastra Moldova si Alexandru Matu, reprezentantul partidului Ruso-Slavean.

Din 13 concurenti electorali, 12 au fost inregistrati. Andrei Munteanu asteapta decizia Consilului Electoral de Circumscriptie. Alegerile locale in Chisinau vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Mandatul va dura un an.