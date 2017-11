Silvia Radu, din fotoliul de primar interimar: "Am venit fiindca am fost rugata. Cand va veni momentul, vom discuta despre functia de primar"

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Ii multumesc domnului Grozavu pentru rabdare si pentru ca mi-a explicat situatia in care se afla primaria la ziua de astazi, la fel pentru sinceritatea de care a dat dovada atunci cand mi-a explicat situatia delicata a functiei de astazi. M-am gandit foarte bine inainte ca sa accept aceasta functie. Nu pot sa inteleg de ce pana in ziua de astazi nu s-a gasit o solutie la acest blocaj operativ a primariei.

Sunt constienta ca functia este pe o perioada scurta de timp, dar sunt sigura ca experienta ne va permite sa initiem schimbari care va da solutii la problemele chisinauienilor. L-am rugat pe domnul Grozavu si i-am explicat ca dumnealui va ramne ca viceprimar, deoarece am nevoie de experienta lui. Sper ca abordarile politice sa nu impiedice activitatile priamariei. Am nevoie de putin timp pentru a intra in toate detaliile ce tin de activitatea municipiului Chisinau. Cred ca in 10 zile voi organiza o conferinta de presa in care vom discuta despre care este situatia la primarie. Eu am venit in aceasta functie fiindca am fost rugata.

Nu mi-a propus sa devin primar, cel putin astazi, dar cand va veni momentul vom discuta despre aceasta. Oricare ar fi aceasta perioada eu voi depune toate eforturile pentru a face capitala cat mai prospera. Eu am inceput sa exercit aceasta functie de dimineata si va promit ca va vom lucra intr-un mod transparent. V-am rugat sa plecati pentru ca sa ma prezint."

Silvia Radu a devenit primar interimar, dupa ce Nistor Grozavu s-a retras si a decis sa ramana doar viceprimar. Nu inainte insa de a-i numi pe Ruslan Codreanu si pe Silvia Radu viceprimari.