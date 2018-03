Silvia Radu: "Igor Gamretchi NU va fi repus in functie.Vom ataca în instanta superioara decizia Judecatoriei Chisinau"

Iata ce a scris Silvia Radu pe pagina sa de facebook:

Acum catvea zile, fostul sef al directiei Transport, Igor Gamretki, a primit o pedeapsa mai blanda. Dupa ce Curtea de Apel a transformat cei doi ani de inchisoare cu executare, in trei cu suspendare si lipsirea dreptului de a ocupa anumite functii pe o perioada de 3 ani Curtea Suprema de Justitie a anulat aceasta intedictie, astfel ca Gamretchi se poate intoarce la primarie.

Igor Gamretki a fost retint in luna aprilie a acestui an, de catre procurorii anticoruptie odata cu viceprimarul Nistor Grozavu, milionarul Alexandru Pincevschi si alte cateva persoane vizate in dosarul parcarilor cu plata.

In prima instanta, Gamretchi a fost judecat intr-o procedura simplificata asa cum si-ar fi recunoscut vina.In acelasi dosar figureaza si primarul Dorin Chirtoaca.Gamretki este cel care ar fi depus marturii impotriva primarului suspendat.