Silvia Radu ii cere sefului liberal de la sanatate sa demisioneze: "Este o crima morala. Ar fi un gest de barbatie si onoare sa prezentati cererea de demisie astazi" - VIDEO

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: „Eu cred ca ar fi un gest de barbatie si onoare ca sa-mi fie prezentata demisia astazi.”

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIE SANATATE: “Nu am pentru ce sa-mi dau demisia...”

Silvia Radu s-a aratat nemultumita de faptul ca, inainte de a merge in inspectie la spitalul numarul unu, Mihai Moldovanu si directorul institutiei nu i-au raspuns la telefon.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: "Ei probabil erau ocupati la masa ca sa faca planuri cum sa fure banii publici. M-a mirat cel mai mult ca biroul luxos a directorului spitalului a fost o prioritatea in locul veceurilor pentru femeile nou nascute.”

Primarita sustine ca ulterior i-a surprins pe cei doi chefuind impreuna cu alti medici in spital, la pauza de masa.

"Domul Moldovanu nu este normal sa faceti asa chefuri in timpul zilei. - Cu ce chefuri ca erau trei placinte? - Eu am martori care au fost cu aparatul de pozat, nu este normal sa fie rate. - Eu nu am vazut asa chefuri in viata mea. - Dvs. Interzice-ti ca oamenii sa manance la masa. - Schimbati-va traditiile nu beti si mancati in timpul muncii. -Nu avem voie sa bem un ceai? - Acolo era ceai cu grade, ceai cu alcool. - Ei unde ati vazut?”

Silvia Radu l-a acuzat pe Moldovanu ca ar fi procurat pentru spitalul numarul unu un ascensor medical la pretul de un milion de lei, pe cand acesta ar costa nu mai mult de 200 de mii de lei. Radu mai spune ca seful directiei sanatate ar avea un bussines cu incaltamintea medicala in spitale.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIA SANATATE, CHISINAU: „Problema bahilelor a fost de mult discutata, sunt cheltuieli pe care insitutia trebuie sa le acopere.”Ba mai mult aceasta l-a acuzat si de toate relele, care se intampla cu pacientii."

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: "Mortalitatea copiilor nou nascuti a crescut de la 8 procente pana la 10 din 2010 pana in 2017. Avem morbiditate prin tuse s-a marit de 1,6 ori din 2016 pana in 2017.”

De cealalta parte, Mihai Moldovanu spune ca este persecutat de primarita si ca nu isi va da demisia chiar daca Directia pe care o conduce urmeaza sa fie absorbita de Directia Protectie si Asistenta Sociala.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIA SANATATE, CHISINAU: "Daca dansa are de gand sa ma demita sa-mi zica deschis in birou, dar nu in public. Era normal ca sef de directie sa fiu chemat sa mi sa se spuna ca Directia dvs ca nu-mi place, va fi absorbita de Protectia Sociala.”

Saptamana trecuta Silvia Radu a anuntat ca a initiat o ancheta interna la Directia Sanatate pentru a vedea cum s-au cheltuit banii publici pe parcursul anului trecut. Rezultatele investigatiei vor fi facute publice la sfarsitul acestei saptamani.

Liberalii spun ca ancheta a fost initiata la cerinta consilierului municipal Eugenia Ceban, care este mama consilierului prezidential Ion Ceban. Socialista si-ar dori fotoliul sefului Directiei Sanatate.