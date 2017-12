Silvia Radu ii da lectii sefului de la Exdrupo. Primarita i-a sugerat sa foloseasca material antiderapant lichid, in loc de amestecul de sare si nisip - VIDEO

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Materialul antiderapant ecologocic folosit in toata europa si nu in Chisinau este de doua ori mai ieftin decat toata sarea si tot nisipul care este aruncat in Chisinau si care murdareste orasul si este distrus asfaltul ca dupa bormbaradment.”

Silvia Radu spune ca solutia lichida ar fi mult mai eficienta. In timp ce amestecul cu nisip si sare e necesar de presarat la fiecare trei ore, substanta lichida trebuie imprastiata o data la 8 ore, inghetand la o temperatura de minus 35 de grade.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “La un km de drum este necesar peste 3 mii de lei cheltuieli pt sare si nisip, iar daca folositi materialul antiderapant care se foloseste in jur de 40-50 de l la un km, din aceste 11 mii de lei la tona, care include TVA si o sa caluclati interventia la 8 ore necesare costul interventiei pt material antiderapant este de 1700 de lei, ceea ce inseamna jumatate de pret.”

Stefan RACU, SEF I.M. “EXDRUPO”: “In primul rand este nevoie de schimbat parcul de autospeciale, plus avem si personal necesar de a-l instrui pentru tehnologiile noi.”

Intreprindere are doar o singura autospeciala de acest fel. In acest an intreprinderea a depozitat 7500 de tone de sare, deocamdata nu s-au facut rezerve de nisip.