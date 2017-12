Silvia Radu sustine ca Valeriu Munteanu a organizat farsa cu bradul si il acuza de misoginism: "Oamenii primesc mesaje cu instructiuni cum sa boicoteze. Nu-i ajunge mizeria pe care au lasat-o"

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Toti stiu cine e cel care a organizat aceasta farsa, este teatralizat acest eveniment. Nu mi-au facut-o mie, ci locuitorilor capitalei, au incercat sa strice aceasta sarbatoare. Cheltuieli- va face o comisie, care va stabili toate costurile, sa incercam sa recuperam toate cheltuielile. Suma totala, comisia trebuie sa stabileasca.

Oamenii din primarie primesc mesaje cu instructiuni cum trebuie sa boicoteze, trebuie sa-i povesteasca dnului Munteanu. Nu-i ajunge mizeria care au lasat-o. Nu voi permite, am destule capacitati.

Este absolut intolerabil ca un lider politic sa promoveze misoginismul in public. Va zic, nu m-am mirat cand am aflat cum sunt tratate femeile in Primarie. Sunt cazuri cand intr-o directie, toti barbati pleaca acasa, ele trebuie sa munceasca. Eu coboram intr-o seara la ora 9 si era o doamna si eu o intrebam ce faceti aici. Si ea a zis ca toti au lasat-o pe ea sa munceasca.

Reporter: - Cine este persoana despre care spuneti ca a facut farsa?

Silvia Radu: -Dvs cunoasteti foarte bine cine e aceasta persoana, nu mai vreau sa vorbesc despre aceasta, eu il desconsider.

Reporter: - Va referiti la dl Munteanu?

Silvia Radu: - Da."