Silvia Radu: "In aceasta dimineata bradul a fost ridicat in graba, fara sa fiu anuntata de halul in care a ajuns. S-a dorit acest spectacol grotesc dirijat prin sms de un tovaras fruntas liberal"

"In aceasta dimineata bradul a fost ridicat in graba, fara sa fiu anuntata de halul in care a ajuns, s-a dorit acest spectacol grotesc, dirijat prin sms de un tovaras fruntaş liberal", scrie Silvia Radu pe facebook. Primarul interimar anunta ca a fost deja indentificat bradul care urmeaza sa fie instalat in PMAN si pe care il va plati ea personal.